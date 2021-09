Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații ia in calcul ca medicamentul Favipiravir, folosit in cazurile de infectare cu Covid, de severitate medie, sa fie eliberat in ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit inchis din cadrul spitalelor. Medicamentul Favipiravir ar putea fi eliberat in ambulatoriu, prin farmaciile din spitale,…

- Ministrul interimar al sanatații, Cseke Attila, a anunțat ca, in perioada urmatoare, vor fi furnizate, gratuit, 2.000 flacoane de Tocilizumab de 400 mg/fl si 6.436 flacoane de 80 mg/fl spitalelor care trateaza pacienti COVID cu forme severe de boala, informeaza News.ro . Cseke Attila a precizat ca,…

- Riscul de tromboza este mai mare pentru persoanele care trec prin COVID-19 decat pentru cele care se vaccineaza, potrivit unui studiu care a utilizat datele a peste 29 de milioane de oameni din Anglia. Probabilitatea de a dezvolta cheaguri de sange periculoase dupa infectarea cu virusul SARS-CoV-2 este…

- Premierul Florin Citu a afirmat, miercuri, intrebat despre al patrulea val al pandemiei, ca este o ”diferenta vitala” fata de valul trei, intrucat exista vaccinul si toata lumea se poate vaccina. Intrebat despre numarul tot mai mic de persoane care se vaccineaza, premierul a afirmat: ”Inca din timpul…

- Administratia Americana a Alimentelor si Medicamentelor (FDA) ia in calcul avertizarea populatiei cu privire la faptul ca vaccinul anti-Covid produs de compania Johnson&Johnson poate duce la cresterea riscului aparitiei unei afectiuni neurologice rare, cunoscuta sub numele de sindromul Guillain-Barre…

- Criza de vaccinuri! Doua seruri incluse in schema obligatorie de imunizare a copiilor nu se mai gasesc deloc. Unele dintre cele mai importante si cunoscute vaccinuri pentru copiii mici nu se mai gasesc nici in maternitati, nici in farmacii. Este vorba despre serul impotriva tuberculozei (BCG) și al…

- Romania se confrunta cu o criza a vaccinurilor. Este vorba despre serurile impotriva tuberculozei și a hepatitei B, care sunt incluse in schema obligatorie pentru copii. Daca pana acum cateva saptamani se mai gaseau doze de BCG in București, in prezent criza acestor vaccinuri s-a extins la nivel național.…

- O noua varianta a virusului care provoaca Covid-19 a fost confirmata in cercetarile coordonate de biochimistul Matthew McCallum și publicate in revista Science. Ea prezinta o serie de mutații care au facut-o sa intre in grupul variantelor virusului SarsCoV2 care provoaca ingrijorare, precum rezistența…