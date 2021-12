Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit studiului, realizat de cercetatorii de la Massachusetts General Hospital (MGH), Harvard și MIT și publicat marți, 14 decembrie, o doza booster poate sa ofere o protecție sporita, apropiata de normal.Oamenii de știința au analizat modul in care anticorpii dezvoltați de persoanele vaccinate reacționeaza…

- Producatorii de vaccinuri se intrec pentru a crea doza booster impotriva Omicron in 100 de zile. Directorul Moderna a vorbit despre „lista de mutații pe care nu am vrut niciodata sa le vedem”. Producatorii de vaccinuri vor sa lanseze doza booster impotriva Omicron in 100 de zile Pfizer planuiește sa…

- Moderna a anuntat vineri ca intentioneaza sa produca o doza de rapel specifica pentru noua varianta Omicron a Covid-19, depistata in Africa de Sud si considerata „ingrijoratoare” de OMS, informeaza News.ro . „Moderna va produce rapid un vaccin candidat pentru o doza de rapel specifica variantei Omicron”,…

- Moderna apara vaccinul sau pentru Covid-19 și zvonurile cum ca acesta ar duce la apariția miocarditei la barbații tineri. Compania afirma ca protectia oferita impotriva formelor grava de boala, a spitalizarilor si a deceselor este mai importanta decat riscul de miocardita, un caz foarte rar intalnit.…

- Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente a emis, vineri, autorizația pentru utilizare de urgența a vaccinului Pfizer impotriva COVID-19 pentru copiii intre 5 și 11 ani, potrivit www.fda.gov . Acesta este primul vaccin impotriva Covid-19 autorizat in Statele Unite pentru copiii mai mici. Marți,…

- A treia doza de booster de vaccin anti-COVID Pfizer facuta persoanelor vaccinate deja cu schema completa reface protecția imunitara la cotele cele mai inalte obținute imediat dupa cea de-a doua doza, arata datele unui studiu realizat in luna octombrie. A treia doza are, astfel, o eficiența de 95,6%…

- Administratia americana pentru reglementarea alimentelor si medicamentelor (FDA, Food and Drug Administration) a autorizat miercuri a treia doza de vaccin anti-Covid dezvoltat de Pfizer/ BioNTech pentru utilizare de urgenta in cazul persoanelor cu varste de peste 65 de ani, dar si populatiei vulnerabile…

- Potrivit studiului publicat vineri, 17 septembrie, de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA, protecția impotriva Covid in cazul vaccinului Pfizer/ Biontech a scazut semnificativ dupa patru luni de la administrarea cele de-a doua doze, in timp ce, in cazul serului Moderna, dupa…