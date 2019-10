Fața plânsă a satului românesc. Cum sunt ignorate de poliție micile furturi care devin crime Dupa trei furturi din gospodarie, nesoluționate de Poliția Zorleni, Vaslui, doi batrani au fost pradați de hoți și uciși. Libertatea spune povestea vieții lor lungi și demne, tocmai pentru ca felul in care traiești lumineaza felul in care mori. Doi oameni muncitori, care au traversat toate epocile cu demnitate, au ajuns victimele nepasarii autoritaților, lasand in urma lor o familie impietrita și o comunitate inspaimantata. Aceasta este povestea vieții Elenei și a lui Neculai Coșeru. El și ea Elena și Neculai Coșeru au fost gasiți morți in dimineața zilei de 22 august 2019, de catre femeia care… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

