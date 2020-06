Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Cole Sprouse, 27 de ani, devenit celebru dupa rolul interpretat in serialul Riverdale, a fost arestat la finalul saptamanii trecute in Santa Monica, la un protest organizat dupa moartea lui George Floyd, noteaza BBC. Actorul de 27 de ani a povestit pe pagina sa de Instagram cum s-a produs incidentul…

- Un nou video aparut în spațiul public arata cum ofițerii de poliție par sa se lupta cu George Floyd pe bancheta din spate a mașinii forțelor de ordine înainte ca acesta sa fie imobilizat la pamânt cu genunchiul de Derek Chauvin, relateaza CNBC News. Înregistrarea video de…

- Dupa uciderea lui George Floyd in custodia poliției, care l-a arestat pentru ca ar fi folosit o bancnota falsa pentru a cumpara țigari dintr-un magazin, Universitatea din Minnesota a luat decizia de a reduce colaborarea cu poliția din Minneapolis.„Universitatea nu va mai colabora cu poliția din Minneapolis…

- Facebook și Instagram se alatura companiilor care se implica activ in problema tensiunilor rasiale care sunt la un nivel record in Statele Unite. Sub sloganul #ShareBlackStories, Facebook iși propune sa aduca in fața poveștile persoanelor de culoare din SUA stigmatizate doar din cauza culorii pielii.…

- Beyonce le-a cerut autoritatilor, intr-un mesaj video pe Instagram, sa ii faca dreptate lui George Floyd, dupa ce barbatul a murit in timpul arestarii din fata unui magazin din Minneapolis, scrie Mediafax."Cu totii am fost martori la crima facuta de politisti in plina zi. Suntem extrem de tristi si…

- Beyonce a denuntat, vineri seara, moartea lui George Floyd, un afro-american care si-a pierdut viata in urma unei arestari violente la Minneapolis. Intr-un mesaj video, publicat pe Instagram, cantareata americana le-a cerut fanilor sa se mobilizeze.

- Moartea unui barbat de culoare din Minneapolis a starnit un val de indignare in randul americanilor, și nu numai. Maddona a adresat un mesaj virulent la adresa autoritaților care sunt, in opinia unora, vinovate in mod direct de moartea cetațeanului afro-american.

- Protestatarii s-au confruntat cu polițiștii pentru a doua seara la rând, miercuri, în Minneapolis, unde moartea unui barbat de culoare dupa arestarea sa violenta de catre poliție a provocat furie, iar oamenii cer dreptate, relateaza AFP.Ferestrele unei secții de poliție au fost sparte…