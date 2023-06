Stiri pe aceeasi tema

- Miracolul columbian s-a propus dupa 40 de zile de stat in jungla amazoniana. Patru copii care au supraviețuit in urma prabușirii avionului in care calatoreau cu rudele lor, care au murit, au fost salvați vineri, scrie The Guardian.

