Stiri pe aceeasi tema

- Elena Zaharia a devenit duminica vicecampioana mondiala in proba de simplu feminin U19 la Campionatul Mondial de Juniori 2023 la tenis de masa. Performanța sa reprezinta un moment de referința pentru Romania, fiind cea mai buna clasare din istoria țarii l

- mediaTRUST prezinta vizibilitatea tuturor Federațiilor Sportive in mass-media, in perioada 1 – 31 octombrie 2023. In luna octombrie, Federația Romana de Gimnastica și Federația Romana de Automobilism Sportiv urca pe locul 2 in clasamentul celor mai mediatizate Federații Sportive din Romania. Fotbalul…

- Federatia Romana de Lupte a anuntat miercuri ca sportiva ucraineana Zelenykh Kateryna, 22 de ani, a dobandit cetatenia romana si va face parte din lotul Romaniei. Kateryna Zelenykh a caștigat anul trecut medalia de bronz la Campionatele Mondiale U23 de la Pontevedra la categoria 65kg. ...

- Federatia Romana de Lupte a anuntat, miercuri, ca sportiva ucraineana Zelenykh Kateryna, a dobandit cetatenia romana si va face parte din lotul Romaniei, potrivit news.ro“O noua sportiva de top se alatura luptelor romanesti! Azi, luptatoarea Zelenykh Kateryna, originara din Ucraina, a dobandit cetatenia…

- In perioada 17-19 noiembrie va avea loc la Ljubljana cea de-a 23-a ediție a Campionatelor Balcanice de Karate WKF pentru juniori, cadeți și U21. Romania participa la puternica intrecere cu sportivi la toate categoriile de varsta. Unul dintre sportivii care va reprezenta țara noastra la competiția din…

- Federația Romana de Ciclism a anunțat marți organizarea Campionatului European de Mountain Bike pentru probele XCO (Cross Country Olimpic), XCR (Cross Country Team Relay) și XCC (Cross County Short Track) pentru categoriile Elite, U23 și Juniori, intre 8-

- Federația Romana de Ciclism anunța organizarea Campionatului European de Mountain Bike pentru probele XCO (Cross Country Olimpic), XCR (Cross Country Team Relay) și XCC (Cross County Short Track) pentru categoriile Elite, U23 și Juniori, intre 8-12 Mai 2024, la Cheile Gradiștei, in județul Brașov, anunța…

- Constanta va fi pentru cateva zile capitala gimnasticii aerobice din Romania. Astfel, 224 de sportivi (12 seniori și 212 juniori) vor participa in perioada 2-5 noiembrie 2023, la Sala Sporturilor „Simona Amanar” din Constanța, la Campionatul Național de gimnastica aerobica pentru seniori și juniori.La…