Farul, în play-off-ul Conference League. Budescu a marcat golul sezonului (Video) Farul Constanta s-a calificat, miercuri, in play-off-ul Conference League, dupa ce a invins campioana Estoniei, Flora Tallinn, in deplasare, scor 2-0, in turul trei preliminar al competitiei. Partida a avut loc pe stadionul Lillekula din Tallinn. In tur, echipa lui Gica Hagi a caștigat cu 3-0. Campioana Romaniei a deschis scorul in minutul 4: Baluța a recuperat un balon in jumatatea adversa, a centrat in fața porții, iar Rivaldinho a marcat. In minutul 18, Constantin Budescu a dus scorul la 2-0 pentru echipa din orașul de la malul marii, cu o execuție superba cu exteriorul de la marginea careului.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Farul Constanta s-a calificat in play-off-ul Conference League, dupa ce a caștigat și returul cu Flora Tallinn din turul trei preliminar, jucat in deplasare, scor 2-0. In tur, echipa antrenata de Hagi a caștigat cu 3-0.Golurile din partida jucata in Estonia au fost marcate de Rivaldinho (min. 3) si…

- Farul Constanta a invins joi, pe teren propriu, scor 3-0, formatia estona Flora Tallinn, in meciul tur din turul trei preliminar al Conference League. Gazdele au deschis scorul in minutul 48. Aflat la primul meci la Farul, Budescu i-a pasat lui Alibec, iar acesta a marcat cu un șut la colțul lung. In…

- Farul Constanta a invins joi, in deplasare, scor 3-2, formatia armeana FC Urartu, in mansa secunda a turului doi preliminar din Conference League. In tur, campioana Romaniei s-a impus cu același scor, 3-2. Farul a facut o prima repriza foarte slaba și a fost condusa cu 1-0, prin golul marcat de Nana…

- Stadionul central al Academiei Hagi, de la Ovidiu, gazduieste astazi, 27 iulie 2023, de la ora 20.30, intalnirea dintre campioanele Romaniei si Armeniei, Farul Constanta si FC Urartu.Partida conteaza pentru prima mansa a turului doi preliminar din competitia europeana Conference League.Farul manager…

- FCSB a invins, miercuri seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa bulgara CSKA 1948 Sofia, in prima mansa a turului doi preliminar al Conference League. Vicecampioana Romaniei a inceput tare meciul disputat pe arena „Vasil Levski” din Sofia, iar in minutul 17 Adrian Șut l-a pus la incercare pe portarul…

- Sambata, 8 iulie, de la ora 20:00, pe stadionul “Ilie Oana” din Ploiești s-a desfașurat Supercupa Romaniei 2023, partida care a adus fața in fața Farul Constanța și Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. Campioana Romaniei, Farul Constanța, și caștigatoarea Cupei Romaniei Betano, Sepsi OSK, s-au duelat inaintea…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, si Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, castigatoarea Cupei Romaniei, se intalnesc in aceasta seara in meciul pentru Supercupa Romaniei.Partida se disputa de la ora 20.00, la Ploiesti, pe stadionul "Ilie Oanaldquo;.Cele doua echipe de start sunt:Farul manager tehnic, Gheorghe…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, a disputat in aceasta seara ultimul meci al stagiului de pregatire din Polonia, intalnind, la Poznan, formatia locala Warta Poznan, care a s a clasat pe locul opt in ultima editie a primei ligi. Confruntarea s a incheiat cu victoria echiei Warta, scor 3 0 0 2 , golurile…