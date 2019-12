Farmec deschide cel de-al doilea magazin Gerovital in sistem de franciza, in urma unei investitii de 50.000 euro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu o suprafata de 36 metri patrati, magazinul Gerovital este amplasat în incinta Centrului Comercial VIVO Pitești, aflat pe Calea București, nr. 36, și urmeaza conceptul de „Doctor în Frumusete”, specific tuturor magazinelor de brand Gerovital. Suma totala investita în…

- O femeie de 51 de ani, din Cracaoani, care fusese data disparuta, a fost identificata in incinta unei societati comerciale din Oslobeni, de o persoana care aflase din presa de disparitie. “La data de 23 octombrie, polițiștii Secției de Poliție Rurala Gircina au fost sesizați de catre o femeie, de 49…

- RE/MAX Romania, parte a liderului mondial in real-estatesi franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment, se extinde cu inca trei unitați – primul birou sub brandul RE/MAX din Hunedoara -RE/MAX Property Center, al doilea din Suceava -RE/MAX Masters și al 11-lea din Capitala -RE/MAX Action. Impreuna…

- Primarul Dragoș Chitic și directorul Agenției de Dezvoltare Regionala N-E, Vasile Asandei au semnat astazi, 1 octombrie 2019, contractul de finanțare a proiectului „Modernizarea stațiilor de așteptare pentru transport public”. Proiectul are valoarea de 4.808.000 euro, contribuția municipalitații fiind…

- Iulius Town va gazdui, de sambata, un nou magazin, operat sub un brand cunoscut peste tot in lume. La parterul Iulius Mall se va deschide primul magazin Marks & Spencer din Timișoara, acesta avand o suprafata generoasa, de 1000 de metri patrati. Cu ocazia inaugurarii, retailerul britanic iși intampina…

- Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, considera ca neincrederea romanilor in autoritațile statului roman provine, in primul rand, din modul in care unii ințeleg sa risipeasca resursele publice, pentru investiții de care cetațenii ori nu beneficiaza, ori nu pot sa se bucure pentru ca acestea…

- Iridex Group Plastic, companie cu experiența in domeniul construcțiilor și protecției mediului, anunța ca profesionalismul inginerului Cezar Caramihai, managerul de proiect al lucrarii ”Stație de sortare a deșeurilor și de tratare mecano-biologica” de la Vadeni, județul Braila, precum și profesionalismul…

- Ziarul Unirea VIDEO: Militar roman MORT intr-un atac terorist in Kabul. Este al doilea conațional care a decedat, in decurs de cateva zile, in Afganistan Un nou atac terorist a avut loc, in aceasta dimineața, in Kabul, Afganistan. Un militar roman se numara printre cele peste 10 persoane care și-au…