Farmaciile din Romania vor putea vinde de acum inainte antibiotice fara reteta, conform unui ordin al Ministerului Sanatații publicat recent in Monitorul oficial. Romanii vor putea cumpara antibiotice fara rețeta din farmacie, insa tratamentul eliberat va fi doar pentru maximum trei zile. Ministerul Sanatații a publicat in Monitorul Oficial un ordin care schimba modul in care sunt prescrise și eliberate antibioticele și antifungicele de uz sistemic, scrie observatornews.ro . Pentru a primit doza de urgenta, un tratament de 72 de ore, pacienții sunt obligati sa completeze o declarație pe propria…