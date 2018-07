”Farmacia inimii” a renunțat la serviciile lui Alexandru Arșinel. Câți bani pierde actorul Odata cu decesul Stelei Popescu, și viața lui Alexandru Arșinel s-a schimbat. Actorul nu doar ca a ramas fara colega sa de scena, dupa zeci de ani de colaborare, dar a pierdut și un contract de publicitate extrem de avantajos. De la moartea actriței, Arșinel nu a mai filmat nici macar un spot pentru cunoscutul lanț de farmacii caruia cei doi ii faceau reclama de mai bine de 9 ani. Tot de atunci, reclamele cu cei doi au disparut de pe posturile TV, dar și din reviste. Actorul a sperat ca e vorba doar de o intrerupere a colaborarii și aștepta ca aceasta sa fie reluata, la un moment dat. “Farmacia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

