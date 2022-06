Fără un picior, a câștigat Campionatul Mondial de Duatlon de la Târgu Mureș! Arian Notrețu, sportivul care s-a apucat de inot și Triatlon dupa un moment extrem de greu din viața, a dat lovitura la Campionatul Mondial de Multisport desfașurat in premiera in Romania! Arian Notrețu și-a vazut visul cu ochii! La 7 ani de la accidentul de la rugby, in urma caruia medicii au fost nevoiți sa ii amputeze piciorul stang, tanarul sportiv a devenit campion mondial la Duatlon, in proba paralimpica. „Pentru mine aceasta medalie inseamna foarte mult. Anul trecut am ocupat poziția a doua, iar anul acesta am reușit sa urc pe primul loc. Progresul se vede și pe ceas, am scos un timp mult… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

