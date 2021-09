Stiri pe aceeasi tema

- ​CSA Steaua București a urcat pe primul loc în Liga 2, dupa ce a învins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Ripensia Timisoara.În etapa a cincea, golurile au fost marcate de Florin Rasdan ('67) și Vasile Buhaescu ('90+2).Dupa acest succes, CSA…

- FC Buzau a surclasat-o pe Unirea Constanta cu 14-0, sambata, intr-un meci din etapa a 5-a a Ligii a II-a, realizand astfel cel mai mare scor din ultimele sezoane ale ligii secunde. La acest meci, Unirea a aliniat in acest meci o echipa formata doar din juniori. Etapa a 5-a Liga 2: Joi, 26 august: Politehnica…

- Ros-galbenii revin maine pe „Electrica” dupa succesul obtinut in deplasare, scor 2-0 cu nou promovata CSC Selimbar. Cosmin Petruescu, „principalul” Ripensiei, spera acum ca elevii sai sa obtina si prima victorie pe teren propriu, dupa doua remize in debutul sezonului. Adversarul pare unul la indemana,…

- Echipa din Crang a pierdut al doilea meci din campionatul Ligii a 2-a la fotbal, in fața propriilor suporteri. Formația antrenata de Cristi Pustai a fost invinsa de echipa lui Eric Lincar, Universitatea Cluj. Oaspeții au caștigat cu 1-0, grație golului marcat de Voinea, in minutul 9. FC Buzau a incercat…

- Metaloglobus Bucuresti a invins-o pe Petrolul Ploiesti cu scorul de 1-0, sambata, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 2-a a Ligii a II-a de fotbal. Unicul gol al partidei a fost reusit de Alexandru Enache (68), dupa o cursa de circa 70 de metri. Rezultate:JoiUnirea Constanta…

- Echipa de fotbal Unirea Dej va intalni maine, in deplasare, formația Ripensia Timișoara. Partida dintre Ripensia și FC Unirea Dej – care se va disputa de la ora 11, pe stadionul ”Electrica” din Timișoara – conteaza pentru a doua etapa a Ligii 2. In prima runda, banațenii au remizat pe teren propriu…

- Ripensia a ajuns azi la al patrulea amical disputat in aceasta vara. Partenerul deja „traditional” al ros-galbenilor, Soimii Lipova, a fost depasita cu 2-0 pe „Electrica”. In alta ordine de idei, antrenorul Cosmin Petruescu are inca doi jucatori noi pe care se poate baza in noul sezon al Ligii 2: solidul…