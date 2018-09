Fără precedent: Şefa Înaltei Curţi, reclamată şi anchetată! Prima dintre cele 3 legi controversate ale Justitiei modificate de coalitia PSD-ALDE (legea 207/2018 de modificare a legii 304/2004 privind organizarea judiciara), aduce schimbari la alegerea Completelor de 5 judecatori (C5) ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Potrivit modificarii, C5-urile nu mai sunt conduse de membrii de drept, precum vicepresedintele ICCJ si seful Sectiei penale, ci toti judecatorii din complet sunt trasi la sorti. Legea veche spunea ca C5-urile sunt conduse de membrii de drept, iar ceilalti judecatori sunt trasi la sorti la sfarsitul fiecarui an pentru anul viitor.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

