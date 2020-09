Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din localitatea Cepari a ajuns la spital, dupa ce a intrat cu mopedul intr-un cap de pod, la intrare in Dumitra. Nu este singura problema cu care se confrunta barbatul, fiindca acesta nu avea permis de conducere, iar autovehiculul nu era inregistrat. „In aceasta seara, pe Drumul Național 17C,…

- Un barbat din județul Maramureș s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prins de polițiștii din Bistrița-Nasaud, la volanul unui autoturism, fara a deține permis de conducere. In plus, maramureșeanul era și baut. Azi noapte, puțin dupa ora 0:00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru Rareș l-au oprit…

- Polițiștii din Nasaud au intervenit in aceasta seara la un accident rutier care a avut loc pe DN 17D, la ieșire din localitatea Rebrișoara . ”In urma primelor verificari și masuratori efectuate, a rezultat faptul ca un 34 de ani, din Rebrișoara, care nu deține permis de conducere, in timp ce conducea…

- Un accident rutier a avut loc, duminica seara, pe DN 17, in cartierul Viișoara din municipiul Bistrița, unde un autoturism a intrat intr-un cap de pod, dupa care a ajuns intr-un șanț de pe marginea drumului. Șoferul, un tanar din Suceava, era baut zdravan și s-a ales cu dosar penal. La locul accidentului …

- O fetița de 9 ani din Bistrița a fost accidentata de un microbuz, sambata seara, in timp ce traversa regulamentar strada, alaturi de mama sa. Fetița, care din fericire nu a suferit leziuni care sa ii puna in pericol viața, a fost transportata de echipajele medicale la spital. Echipajul de terapie intensiva…

- Un tanar din localitatea Rebrișoara s-a ales cu dosar penal, fiind cercetat pentru savarșirea a doua infracțiuni la regimul rutier – de conducere a unui vehicul fara permis de conducere și de punere in circulație sau conducere a unui vehicul neinmatriculat. ”La data de 6 iulie, polițiștii din Nasaud…

- O femeie a fost accidentata in Tiha Bargaului, in timp ce traversa strada. Femeia a fost transportata la spital pentru investigații medicale. Tot la spital a ajuns și o fetița de circa 12 ani, pasagera in autoturismul care a accidentat-o pe femeie. Un echipaj de prim ajutor și unul de echipajul de terapie…

- Un grav accident rutier a avut loc, joi dimineața, pe strada Traian Vuia din Cluj-Napoca. Trei tineri din Bistrița-Nasaud au ajuns la spital, șoferul autoturismului fiind in stare grava. Trei persoane au ramas incarcerate dupa ce s-au izbit cu mașina de un stalp de pe strada Traian Vuia din Cluj-Napoca.…