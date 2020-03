Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a vorbit, duminica, intr-o conferinta de presa, despre decretarea starii de urgenta, pe teritoriul Romaniei, incepand de luni. El a precizat ca este o masura luata de mai multe tari europene, in interesul cetatenilor lor, pentru a stopa noul coronavirus. Ministrul…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, dupa ce președintele Klaus Iohannis a declarat ca va decreta, incepand de luni, starea de urgența, ce masuri au fost luate in cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgența.Vela a spus ca prin decretarea starii de urgența romanilor li se…

- „Pe durata starii de asediu și a starii de urgența, proporțional cu gravitatea situației ce a determinat instituirea acestora și numai daca este necesar, poate fi restrans exercițiul unor drepturi sau libertați fundamentale inscrise in Constituție, cu acordul ministrului justiției”, spune OUG menționata…

- Starea de urgența este instituita, potrivit Articolului 93 din Constituție, de președintele Romaniei, care solicita Parlamentului incuviintarea masurii adoptate, in cel mult 5 zile de la luarea acesteia, noteaza G4Media . Instituirea starii de urgența este reglementata de OUG 1 din 1999. Starea de urgența…

- In contextul extinderii epidemiei provocate de noul tip de coronavirus, in Romania a fost decretata starea de urgenta. A anuntat președintele Klaus Iohannis. Starea de urgenta este reglementata de articolul 93 al Constitutiei Romaniei, dar si de Ordonanta de urgenta numarul 1 din 1999. „(1) Presedintele…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Avocatul Poporului i-a cerul joi presedintelui Klaus Iohannis sa declare starea de urgenta, iar Parlamentului sa o incuviinteze, in contextul epidemiei de coronavirus. Solicitarea este facuta luand act de masurile administrative adoptate in ultimele zile in actiunea de…

- „Acum problema este mai serioasa. E discuția despre ședintele care au loc in momentul de fața la Parlament atat in comisii cat si in plen si cred ca trebuie sa dam dovada de responsabilitate, in momentul de fata nu exista o baza legislativa suficienta pentru a restrange activitatea unor instituții…

- Proteste la Ministerul de Interne, in timpul prezentarii bilantului Marcel Vela. Foto: Arhiva/ Agerpres Ministrul interimar de interne, Marcel Vela, a prezentat astazi bilantul de activitate al ministerului pe anul trecut, dar si principalele obiective pentru cel în curs. În acest…