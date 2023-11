Fără nici un Dumnezeu Lucian Avramescu (14 august 1948 – 12 decembrie 2021) Sa ne-nchipuim in asta zi Fara sa infaptuim pacat Ca un delator pe nume Iuda In Iudeea nici n-a existat Cina cea de Taina-a ramas taina Toți cei de la masa n-au clipit Iar din cer, cel Tata n-a permis Sa iși lase Fiul rastignit Lumea prin macel n-a fost mai buna Prin cea mai nedreapta rastignire E la fel de rea și de hapsana Și se autorastignește in neștire Eu mi-l imaginez pe Iisus Fiul Ca pe-un curcubeu de dupa ploi Sus fiind, alaturi de-al sau Tata Și-n același timp traind aici cu noi Sa ne fie el Invațatorul Nu on line, ci langa noi, aproape… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

