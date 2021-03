Stiri pe aceeasi tema

- De mai bine de o luna, Serviciul de Evidenta a Populatiei din Timisoara elibereaza doua-trei carti de identitate in fiecare zi, cu toate ca numarul solicitarilor trece de 170. Explicatia: stocul de material plastic din care se fac buletinele The post Criza de plastic intarzie eliberarea buletinelor,…

- Victor Slav a dat in judecata statul roman. Vedeta cere o suma fabuloasa drept daune morale și materiale, dupa ce ar fi fost acuzat din greseala ca a consumat substanțe interzise. Victor Slav cere o suma fabuloasa de la stat In urma cu un an de zile, Victor Slav a fost acuzat din greseala, ca […] The…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat luni la Antena 3 ca la reducerea cheltuielilor statului și economiile la buget sa se aiba in vedere și veniturile și sporurile „nesimțite” de la unele companii ale statului. „L-am votat (pe Florin Cițu) sa fie reformist. Eu am zis cand taiem…

- Florin Cițu rumeaza sa se vaccineze cu doza de rapel a vaccinului impotriva noului coronavirus, doza care se face dupa 21 de zile de la prima inoculare. Cel mai probabil, șeful Executivului nu va fi vaccinat public de aceasta data.De altfel, la fel au stat lucrurile și in cazul dozei de rapel facute,…

- Echipa Jiangsu Suning, cu care antrenorul roman Cosmin Olaroiu a castigat in sezonul trecut Superliga de fotbal a Chinei (CSL), si-a schimbat numele in Jiangsu FC, in conformitate cu noile reguli impuse de Federatia Chineza de Fotbal (CFA), transmite Xinhua. CFA le-a cerut tuturor cluburilor profesioniste…

- Medicul Adrian Marinescu a explicat motivul pentru vaccinul anti-coronavirus ar trebui sa fie facut și de persoanele care au avut COVID-19. „Imunitatea este de scurta durataa. Riscul de reinfectare exista. Lucrul acesta s-a și vazut. Cand ne vaccinam ne gandim și la oamenii de langa noi. Daca nu ma…

- Vicepremierul Hunor Kelemen, liderul UDMR, a declarat, referindu-se la discutiile despre autonomia Tinutului Secuiesc, ca nicio forma de autonomie nu lezeaza unitatea statului roman si integritatea teritoriala a tarii.

- Asta dupa ce Guvernul a decis ca alocațiile sa fie majorate cu 20% in ianuarie. Potrivit surselor Realitatea Plus, varianta avuta in vedere este majorarea cu 20% acordata la 1 ianaurie, pentru intreg anul. A condus intervenția VIOLENTA a jandarmilor la protestul din 10 august și acum a fost numit…