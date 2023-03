Stiri pe aceeasi tema

- Primaria anunta ca va elimina cablurile de pe stalpii din cinci sectoarePrimarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, luni, ca a semnat o dispozitie privind eliminarea echipamentelor si a cablurilor montate pe stalpi de pe mai multe artere din sectoarele 1, 2, 3, 4 si 5.Este vorba despre cabluri,…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan spune ca a avut asteptari mari de la primarul general al Capitalei, Nicusor Dan si ca inca spera ca acesta ”sa isi revina”. Bogdan a precizat ca PNL va avea candidati, atat la primariile de Sector, cat si la Primaria Generala a Bucurestiului, anunța news.ro.…

- Primarul general, Nicusor Dan, estimeaza ca in toamna asta se va putea circula pe Pasajul de la Doamna Ghica, in conditiile in care pana acum nu s-au inregistrat intarzieri in ce priveste montarea tablierului."Din cate stiu eu, termenul asumat pentru montarea in integralitate a tablierului este luna…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca a semnat contractele de finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru modernizarea si extinderea sistemului de semaforizare inteligenta din Capitala (BTMS). El a precizat, sambata, pe Facebook , ca valoarea totala a…

- Producatorul de anvelope Nokian Tyres a inceput lucrarile la fabrica de 650 de milioane de euro pe care o va construi la Oradea.Potrivit Bihoreanul, lucrarile sunt realizate pe amplasamentul fostului CET II, din strada Ogorului nr. 36. Sursa citata arata ca zilele trecute au inceput lucrarile…

- Contrele dintre PNL și PSD de pe platformele de social media continua. Deputatil PSD Radu Cristescu i-a raspuns deputatului Alexandru Muraru de la PNL dupa ce acesta i-a cerut președintelui PSD sa retraga un citat dintr-un discurs publice. Iata ce i-a transmis Radu Cristescu printr-o postare pe Facebook…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a transmis, marți, printr-o postare publicata pe contul sau de Facebook ca au fost finalizate lucrarile de modernizare a unui nou tronson de rețea de termoficare din zona Ferentari.

- Nicușor Dan, primarul Capitalei, a anunțat, joi, pe Facebook, ca lucrarile lucrarile in Parcul Cismigiu vor continua și in sezonul rece. Proiectul care vizeaza reabilitarea Podului Mare este executat in proportie de peste 80%, precizeaza edilul. „Continua lucrarile in Parcul Cismigiu chiar si in sezonul…