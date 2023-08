Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe statii GPL au fost verificate si sanctionate de ISU Brasov, dupa incidentul de la Crevedia . Dupa explozia de la Crevedia, luni au inceput verificarile la toate stațiile GPL din țara, inclusiv la Brasov. Controale au inceput și in Brașov, unde sunt inregistrate 55 de stații GPL, din care 23…

- „In aceasta dimineața, am hotarat sa emit un Ordin de prefect in urma caruia instituțiile cu atribuții in domeniu sa verifice toate unitațile care comercializeaza produse din compușii gazului petrolier lichefiat! De asemenea, am venit in fața dumneavoastra prin intermediul presei, cu precizari legate…

- Incep controalele la stațiile GPL din intreaga țara, dupa tragedia din weekend, de la Crevedia. Primele date facute publice de ISU Buzau arata ca nici in județul nostru lucrurile nu stau perfect: patru stații GPL funcționeaza fara autorizație de securitate la incendiu. Potrivit unui comunicat al ISU…

- Principala pista a anchetatorilor care fac ancheta dupa exploziile din Crevedia este ca prima explozie a avut loc in momentul in care angajații societații ar fi mutat GPL dintr-o cisterna in alta.

- Raspunzand unei solicitari a prefectului județului, Simona Neculae, privind transmiterea concluziilor desprinse in urma executarii activitaților de prevenire la unitațile de invațamant preuniversitar din Ilfov, in anul 2023, reprezentanții ISU ”Dealul Spirii” București-Ilfov au comunicat ca personalul…

- 71 de amenzi, 537 de avertismente și 6 dosare penale, reprezinta bilanțul controalelor la cele aproape 100 de centre rezidențiale de ingrijire a varstnicilor, copiilor și persoanelor cu dizabilitați din județul Suceava, a anunțat subprefectul Florin Sinescu. Din cele șase dosare penale, doua vizeaza…

- Comunicat Prefectura Arad. Conform raportarilor comisiilor de control a centrelor rezidențiale destinate persoanelor varstnice, centrelor rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilitați și cele destinate copiilor,... The post Fara securitate la incendiu și camere video montate ilegal. Rezultatele…

- Autoritațile din Gorj au transmis rezultatele controalelor efectuate in centrele de stat sau particulare, cu domeniul de activitate in asistența pentru copii, persoane varstnice și persoane cu dizabilitați din județul Gorj. In data de 10 iulie, cele doua comisii mixte formate din reprezentanții AJEPIS,…