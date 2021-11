Militantul pro-Trump Jacob Chansley, devenit faimos datorita coarnelor de bizon pe care le-a purtat pe cap in timpul asaltului de la Capitoliu din 6 ianuarie, a fost condamnat la aproape 3 ani si jumatate de inchisoare de un tribunal din Washington. Procurorii cerusera o pedeapsa mai grea, de 51 de luni in loc de 41, impotriva ”samanului” Chansley (34 de ani), care a pledat “vinovat” in septembrie la acuzatiile de obstructionare a unei proceduri oficiale. Chansley “a devenit imaginea” acelei zile care a zdruncinat democratia americana, a subliniat judecatorul Royce Lamberth. “Ceea ce ati facut…