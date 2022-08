Stiri pe aceeasi tema

- Erling Haaland (22 de ani) a fost titular in meciul caștigat de Manchester City cu Bournemouth, scor 4-0, in etapa a doua din Premier League. Dupa un inceput furibund de sezon, cu doua goluri in poarta lui West Ham, Haaland a avut o prestație dezastruoasa cu Bournemouth. Nu doar ca nu a marcat, dar…

- Erling Haaland (22 de ani), atacantul lui Manchester City, a oferit un interviu care adevenit viral la finalul meciului dintre „cetațeni” și West Ham, scor 2-0, din prima etapa din Premier League. Norvegianul a reușit o „dubla” la debutul in campionatul Angliei, dar a avut șansa unui hattrick. Gasit…

- Erling Haaland (22 de ani) a debutat cu doua goluri in Premier League, in victoria lui Manchester City cu West Ham, 2-0, și l-a incantat pe Guardiola. Pep a apreciat tupeul lui Haaland de a executa penalty-ul din care a și deschis scorul, in ciuda faptului ca este nou-venit la echipa. Pep Guardiola,…

- Liverpool a invins-o pe Manchester City in Community Shield, scor 3-1. Darwin Nunez a caștigat și el „duelul transferurilor” in fața lui Erling Haaland. Liverpool a caștigat Cupa Ligii Angliei și Cupa Angliei sezonul trecut, in vreme ce Manchester City s-a incununat campioana in Premier League cu 93…

- „Daca nemernicii de la guvernare vor vota pentru alinierea la sanctiunile impotriva Rusiei, la toamna si iarna, Moldova va indura, foame, frig si saracie”, a declarat liderul Partidului „SOR”, deputatul fugar Ilan Sor, dupa ce Moldova a obtinut statutul de candidata pentru aderarea la Uniunea Europeana.…

- Fostul șef de stat Igor Dodon a venit cu un indemn catre actuala guvernare sa nu se alature sancțiunilor impotriva Rusiei. „Nu va faceți de cap, pentru ca aceasta nu ține de ambiția personala sau de ideologia PAS, aceasta ține de viața cetațenilor”, a declarat Igor Dodon.

- La Liga și-a intensificat atacul asupra lui Manchester City și Paris St-Germain prin depunerea unei plangeri la UEFA cu privire la incalcari ale Fair Play-ului Financiar. Președintele La Liga, Javier Tebas, a atacat in repetate randuri cele doua echipe, pe care le descrie drept „cluburi de stat”, și…

- Directia Generala Anticoruptie din Ministerul Afacerilor Interne sarba-toreste, la data de 30 MAI, 17 ani de la infiintarea ca structura de politie judiciara specializata in prevenirea si combaterea coruptiei in randul personalului ministerului. Anul 2005, momentul in care Directia Generala Anticoruptie…