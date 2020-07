Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 25 iun – Sputnik. Alte 199 de persoane au fost tratate de COVID-19 și externate in ultimele 24 de ore. Bilanțul persoanelor tratate de COVID-19 a ajuns la 8.599, informeaza Ministerul Sanatații in dimineața de joi, 25 iunie. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției…

- Cazurile de infectari inregistrate in ultimele zile au intrat pe un trend crescator, cu un ecart semnificativ fața de numarul persoanelor vindecate. Grupul de Comunicare Strategica avertizeaza ca este necesar ”un efort sporit de conformare la conduita sanitara responsabila din partea societații in ansamblul…

- Romanii au fost grav afectați de masurile impuse de autoritați in perioada starii de urgența. Trei din 10 romani declara ca le-au scazut veniturile in perioada pandemiei de Covid-19, conform celui mai recent studiu iSense Solutions, reprezentativ la nivel național (atat pentru mediul urban, cat și…

- Cazurile noi de COVID-19 raportate zilnic in Europa de Vest sunt in scadere constanta, in schimb in Rusia si anumite zone din Europa de Est sunt in creștere, anunța Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).

- Cercetatorii verifica daca un produs pe baza de plasma sanguina utilizat pentru tratarea disfunctiilor sistemului imunitar ar putea fi eficient in cazul pacientilor care au coronavirus si ar putea directiona testele pentru noi tratamente, informeaza publicatia The Wall Street Journal. Unii experti…

- Institutul de Sanatate Publica a facut noi recomandari pentru prioritizarea testarii pentru COVID-19. De asemenea, institutia a actualizat definitiile de caz pentru COVID-19. Astfel, recomandarile INSP de prioritizare a testarii pentru COVID-19 sunt pentru:Persoane simptomatice, inclusiv personal medico-sanitar…

- Italia a inregistrat miercuri 542 de decese provocate de COVID-19, in scadere de la 604 cu o zi inainte, insa numarul de cazuri noi este in crestere, fiind raportate 3.836 de noi infectari fata de 3.039 anterior, informeaza Reuters. In urma acestor cifre, numarul total de decese de la aparitia focarului…

- Cadrele medicale de la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia acorda ingrijiri de specialitate, in prezent, la șapte pacienți confirmați cu COVID-19, boala cauzata de infectarea cu noul coronavirus (SARS-CoV-2). Toți pacienții confirmați sunt internați in cadrul secției de boli infecțioase. In…