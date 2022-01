Stiri pe aceeasi tema

- Audierea lui Novak Djokovic (34 de ani) s-a incheiat favorabil pentru sarb: judecatorul a intors decizia prin care acestuia i-a fost anulata viza și a dictat eliberarea sa din detenție! Ministrul pentru Imigrare ar fi putut dicta inca o data anularea vizei lui Nole, dar nu a facut-o, astfel ca liderul…

- The Guardian a prezentat discutia avuta de tenismenul Novak Djokovic cu oficialul fortelor de frontiera care l-a intervievat la sosirea in Australia, joia trecuta. Sarbul a recunoscut ca nu este vaccinat, dar a precizat ca a fost infectat de doua ori cu virsul Sars-CoV-2, conform news.ro Oficial:…

- Novak Djokovic va fi eliberat din carantina. Instanța a decis ca nu sunt motive rezonabile pentru care autoritațile de la frontiera i-au anulat viza de intare in Australia, scrie BBC. Autoritațile l-au oprit pe sportiv la frontiera Australiei, dupa ce s-a descoperit ca viza sa cu derogare medicala de…

- Australia a respins cererea Bisericii ortodoxe sarbe locale ca un preot sa il poata vizita pe jucatorul de tenis sarb Novak Djokovic, cazat intr-un hotel rezervat imigrantilor din Melbourne, cu prilejul Craciunului pe stil vechi care se celebreaza vineri, potrivit portalului rus de stiri Sputnik, citat…

- Novak Djokovic este ținut „ca un prizonier” in carantina in Australia, a declarat joi mama sa. Autoritațile i-au refuzat intrarea in țara. Intrebat despre cazarea lui Djokovic din Melbourne, mama jucatorului de tenis a spus ca este „teribila” și ca autoritațile nu ii permiteau sa se mute in locuința…

- Ibericul Rafael Nadal (35 de ani, 6 ATP) se afla in Australia și a vorbit despre scandalul creat in jurul rivalului sau, sarbul Novak Djokovic (1 ATP, 34 de ani). CONTEXT: Deși organizatorii de la Australian Open acceptasera ca sarbul sa poata juca la Melbourne fara vaccin, situația s-a schimbat radical…

- Daniel Andrews, șeful statului Victoria, lasa puține speranțe sportivilor nevaccinați sa joace la Australian Open 2022. Novak Djokovic, unul dintre cei care s-au declarat împotriva vaccinurilor împotriva Covid-19, se vede astfel nevoit sa ia o decizie daca vrea cu adevarat sa-și apere titlul…