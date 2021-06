Inalta Curte de Casatie si Justitie a transat, dupa mai multi ani de judecata, litigiul dintre doua firme care detin spatii in Complexul Big din cartierul Craiovita Noua. Este vorba de societatile SC Alia si SC Legume Fructe, ultima fiind reprezentata de omul de afaceri craiovean Fanel Trandafir. SC Alia a cerut in instanta ca SC Legume si Fructe sa-i lase in deplina proprietate Hala Agroalimentara Craiovița Noua(153 mp in exteriorul halei și 310 mp in interiorul halei). A obtinut numai 30 de mp si despagubiri de aproape 10.000 de lei. Cele doua societati amintite sunt in litigiu de ani buni.…