Stiri pe aceeasi tema

- Compania recruteaza deja specialisti IT in Suceava si anunta ca va continua sa angajeze si sa investeasca in comunitatea locala Suceava, 16 decembrie 2021 Endava, compania britanica de software prezenta pe piata locala cu 7 centre de livrare in Brasov, Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Targu-Mures…

- Romania ar putea sa atraga o investiție norvegiana de 800 milioane euro in zece capacitati de productie a unui combustibil care poate sa inlocuiasca carbunele, iar printre locațiile vizate se afla inclusiv Valea Jiului, a anunțat ministrul propus al Energiei, Virgil Popescu. Acesta a precizat ca este…

- "Pana la data de 1 noiembrie au fost vaccinate la nivel national cu cel putin o doza peste 7.053.000 de persoane. Din acestea, peste 6,3 milioane de persoane sunt persoane vaccinate in momentul de fata cu schema completa. Practic, rata de acoperire vaccinala din populatia totala a Romaniei de peste…

- Rețeaua Clinicile Dentare Dr. Leahu, listata pe piața AeRO a Bursei de Valori București, a inchis primul semestru al anului cu profit net de 4,8 milioane de lei și cifra de afaceri de 44,4 milioane de lei, cu 104% mai mult decat in primele șase luni ale anului 2020. Extinderea geografica a rețelei și…

- Autoritațile anunța ca joi, in spitalele din Romania, sunt doar doua paturi libere in secțiile ATI COVID, unul in Cluj și unul in Brașov. La acest moment, in București nu sunt paturi libere. Potrivit CNCAV, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.374 de paturi de…

- ”Lensa, magazin online si offline de optica, deschide la Bucuresti, in zona Tineretului, cel mai mare showroom de optica din Europa Centrala si de Est, cu o suprafata de peste 1.000 mp si 10.000 produse. Investitia se ridica la 750.000 de euro. Acesta este cel de-al doilea mega store pe piata de ochelari…

- “Grupul de clinici stomatologice Dent Estet, parte a sistemului medical MedLife, reconfirma pozitia de lider pe piata de medicina dentara din Romania, inregistrand in primele sase luni ale anului 2021 o cifra de afaceri de 46 de milioane de lei, in crestere cu 60% fata de primul semestru al anului 2020″,…

- Vanzarile de bere fara alcool sau cu continut redus de alcool au crescut anul trecut cu 5,1%, pana la 236 de milioane de lei, arata calculele Ziarului Financiar facute pe baza datelor oferite de compania de cercetare de piata Euromonitor. Vanzarile de bere fara alcool sau cu continut redus…