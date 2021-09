Stiri pe aceeasi tema

- "Il asteptam pe Florin Citu si la Scoala de vara a TNL, iar intre locul de desfasurare a Scolii de Vara a TNL si locul unde a fost cu ministrul Finantelor, domnul Vilceanu, nu este o distanta foarte mare. Tinerii l-au asteptat si nu a mai venit", a afirmat Orban, la o televiziune de știri.Presa a relatat…

- La doar patru ani dupa falimentul Astra Asigurari si Carpatica, o companie care incaseaza prime de aproape 500 mil euro si plateste daune de 270 milioane de euro in 2020 se dovedeste falimentara. Se spune ca ar fi prezentat documente false privind existenta unor conturi de cateva zeci de milioane de…

- WMOC 2021 campionatul mondial masters orientare din Ungaria s-a desfasurat in locatiile Velence, Szekesfehervar, Csakvar in perioada 6-13 august. Au participat peste 1500 de concurenti din 33 de tari, printre care si patru sportivi de la Maratin Rivulus Dominarum. Competitia a debutat cu proba de calificari…

- La finalul lunii iunie, Ordinul Arhitecților din Romania – Filiala Timiș demara un concurs de idei pentru Piața 700, la care erau invitate sa participe persoane din Romania, Serbia și Ungaria. Scopul concursului era selectarea unei soluții pentru o instalație arhitecturala temporara care sa anime și…

- Ministerul Muncii va pierde cele mai multe fonduri, potrivit unui document de lucru al executivului. Premierul Florin Citu le-a cerut ministrilor responsabilitate si performanta, subliniind ca nu accepta solicitari pentru alocare suplimentara a 40 de miliarde de lei, in conditiile in care executia bugetara…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu (foto) s-a calificat, joi, in penultimul act al probei de simplu din cadrul turneului "Nordea Open" de la Bastad (Suedia), dupa ce a trecut in sferturi, cu 6-2, 6-4, de Anna Bondar, din Ungaria. Buzarnescu și-a asigurat un cec in valoare de 6000 de dolari…

- Un agent imobiliar din Baton Rouge, Louisiana, a efectuat , alaturi de soția lui, o verificare de rutina a finanțelor sâmbata trecuta, timp în care au observat ca a fost depusa, din greșeala, suma de 50 de miliarde de dolari în contul lor bancar, deținut la banca americana, Chase Bank,…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cerut joi, la reuniunea Consiliului European, accelerarea campaniei de vaccinare in Uniunea Europeana. „Le-am prezentat liderilor politici situatia furnizarii vaccinurilor si a vaccinarii, precum si estimarile pana la sfarsitul acestui an. Am inregistrat…