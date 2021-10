Familiile care au trăit in străinătate au primit distincția “Crucea Moldavă” la Iasi Pe scena unde s-a slujit Sfanta Liturghie inchinata sarbatorii Sfintei Cuvioase Parascheva, Parintele Mitropolit Teofan a invitat si a premiat patru familii care știu cel mai bine ce inseamna sa traiesti in afara granitelor tarii si care pun, mai presus de toate, pastrarea si marturisirea dreptei credinte. „Este o distinctie primita de noi ca exemplu de oameni care am fost. Din punctul meu de vedere, aceasta distinctie ar trebui sa o primeasca Dumnezeu. El ne-a calauzit pasii. Noi suntem doar reprezentantii care implinesc aceste intentii. Cat am fost plecati, ne-a lipsit tara si familia, dar cel… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

