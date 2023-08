Familii distruse, după ce doi adolescenți s-au urcat în maşină cu prietenul lor fără permis Doua familii iși plang copiii, dupa ce un tanar inconștient s-a urcat la volan fara permis, impreuna cu fratele mai mic si un prieten de 16 ani, si a intrat cu mașina intr-un stalp, care s-a rupt in urma impactului violent. Potrivit IPJ Galați, duminica dupa-amiaza, un barbat de 27 de ani, din Pechea, in timp ce conducea un autoturism pe DC 3A, dinspre satul Odaia Manolache catre comuna Vanatori, pe fondul vitezei excesive a pierdut controlul și a intrat intr-un stalp de iluminat public. In urma impactului, pasagerul de pe bancheta din spate, un tanar in varsta de 16 ani din comuna galațeana Pechea… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

