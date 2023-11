Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier produs in Galați, a avut urmari tragice pentru o familie de refugiați ucraineni. O femeie, insarcinata in 34 de saptamani, a pierdut sarcina dupa ce a fost lovita de o mașina, alaturi de soțul ei, pe trecerea de pietoni. „La data de 9 noiembrie 2023, la ora 19.50, pe strada Brailei,…

- Cei doi soți traversau liniștiți pe trecere cand, la un moment dat, au fost loviti in plin de un sofer și aruncați cațiva metri pe șosea. Impactul cumplit a fost surprins de camerele de supraveghere. Din nefericire, tanara din Ucraina, care era gravida in 34 de saptamani a pierdut sarcina.Atat ea, cat…

- Un accident rutier deosebit de grav s-a produs in Galati miercuri seara, in jurul orei 20:00, pe strada Brailei. Doi cetațeni ucraineni, sot si sotie, aflați sub protecția statului roman, au fost raniti grav, scrie cotidianul local Viața Libera.Din pacate, in urma evenimentului rutier, femeia, in varsta…

- Accident grav in Gradiște. Doua persoane au fost lovite de mașina pe trecerea de pieton iar una dintre victime decedat la spital Este vorba despre o femeie și un barbat, ambii fiind gasiți in in stare grava. Serviciul de Ambulanța Județean Arad anunța ca femeia lovita de mașina a murit. Aceasta nu…

- Un baiat in varsta de 14 ani a fost lovit de un autoturism, miercuri pe trecerea pentru pietoni. Serviciul de Ambulanța Județean Arad a intervenit, miercuri dimineața, in jurul orei 8, pe strada Condurașilor din municipiu, unde un baiat de 14 ani a fost lovit de mașina in timp ce trecea strada pe trecerea…

- Un accident rutier foarte grav s-a produs joi pe Drumul Județean 709 Arad-Șiria, soldat cu 8 victime. Trei persoane au murit si alte sase au fost ranite in coliziunea dintre o camioneta si un autoturism. Accidentul a avut loc in localitatea Horia din judetul Arad, in apropiere de intersecția cu drumul…

- In aceasta dimineața, un barbat a fost lovit de un autoturism in localitatea Feldru. Acesta este in stare grava și a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean cu elicopterul SMURD. Accidentul s-a petrecut in aceasta dimineața, in localitatea Feldru, pe DN17 D. Barbatul…

- Situație fara precedent la un spital din Romania: 21 de medici au anuntat ca nu mai fac garzi suplimentare, dupa reducerea sporurilor!Managerul interimar al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov, Emil Mailat, a explicat intr-un interviu acordat News.ro situatia fara precedent inregistrata la…