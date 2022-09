Stiri pe aceeasi tema

- Ce legatura are principesa Margareta cu familia regala britanica. Ea a fost invitata la inmormantarea reginei Elisabeta a II a, iar custodele Coroanei din Romania, și prințul consort Radu Duda vor lua parte la funeraliile suveranei Marii Britanii, potrivit unui comunicat al Casei Regale.

- Familia regala britanica are radacini in Transilvania. Stra-strabunica reginei Elisabeta a II-a s-a nascut la Mureș și a copilarit la Cluj. A locuit intr-un castel din Sangeorgiu de Padure, reședința care nu a fost uitata de monarhia britanica de-a lungul timpului.

- Cand regina Elisabeta a II-a, cel mai longeviv monarh din istoria Marii Britanii, a murit joi, la varsta de 96 de ani, a lasat in urma nu doar națiunea și membrii familiei sale, ci și mult iubiții ei caini de rasa corgi. De-a lungul lungii sale vieți, regina a fost fotografiata in mod regulat cu […]…

- Este o perioada extrem de grea pentru familia regala. Pierderea suferita i-a indurerat pe membrii casei ragele, care acum trebuie sa o conduca pe ultimul drum pe Regina Elisabeta a II-a. Dupa decesul de ieri al suveranei Marii Britanii, rudele acesteia trebuie sa se duca la castelul Balmoral. Deși Prințul…

- Familia regala a Regatului Unit al Marii Britanii are radacini in Romania. Implicit, Charles, care a fost incoronat azi, dupa moartea reginei Elisabeta a II-a, are legaturi de sange cu țara noastra. Mai exact, stra-strabunica lui este o femeie nascuta intr-o localitate din județul Mureș.

- Familia regala a Marii Britanii va respecta o perioada de doliu care incepe de vineri și se va incheia in a șaptea zi dupa ceremoniile funerare ale reginei Elisabeta a II-a, transmite Reuters . Palatul Buckingham nu a anunțat cand vor avea loc funeraliile, dar este de asteptat ca ceremonia sa fie organizata…

- Vești tragice pentru membrii coroanei britanica. Regina Elisabeta a Marii Britanii a incetat din viața, la venerabila varsta de 96 de ani. Mama Prințului Charles acuzase anumite probleme de sanatate, in ultima perioada. A fost cel mai longeviv monarh britanic, urcand pe tron in anul 1952. Ce au declarat…

- Un anunț al Casei Regale pe care specialiștii il considera neobișnuit i-a adus degraba la Balmoral pe Charles, viitorul rege al Marii Britanii, prinții Andrew, Eduard și Prințesa Ana. In jurul orei 20.