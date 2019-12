Stiri pe aceeasi tema

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, si Alteta Sa Regala Principele Radu se vor afla la Savarsin de Craciun si Anul Nou, alaturi de ASR Principesa Sofia. Duminica, Familia Regala primeste colindatori, potrivit NEWS.ro.In ziua de 22 decembrie 2019, in intervalul orar 11.30-13.00 si…

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, impreuna cu Principele Radu și Principesa Sofia, vor petrece Craciunul si Anul Nou la Savarsin, a informat, vineri, printr-un comunicat de presa, Casa...

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, si Principele Radu, alaturi de Principesa Sofia, se vor afla de Craciun si Anul Nou la Savarsin, a informat, vineri, printr-un comunicat de presa, Casa Regala. "In ziua de 22 decembrie 2019, in intervalul orar 11,30 - 13,00 si 15,00 - 17,00, Familia Regala va primi…

- In acest an, Majestatea Sa Margareta și Alteța Sa Regala Principele Radu se vor afla la Savarșin de Craciun și Anul Nou, alaturi de ASR Principesa Sofia. In ziua de 22 decembrie 2019, in intervalul orar 11.30-13.00 și 15.00-17.00, Familia Regala va primi colindatori la Savarșin, in Satul Regal. In ziua…

- Principesa Margareta, Custodele Coroanei, soțul acesteia, principele Radu, și principesa Sofia vor petrece Craciunul și Revelionul la Savarșin, in Satul Regal, potrivit unui comunicat remis de biroul de presa al Casei regale, scrie Mediafax.Pe 22 decembrie, in intervalul orar 11.30 - 13.00…

- Zile libere decembrie 2019. Daca iți faci deja planuri pentru sarbatorile de iarna este bine sa știi cate zile libere sunt, de la stat, de Craciun și Anul Nou. Craciunul și Revelionul pica in 2019 in timpul saptamanii. Acest lucru poate insemna legarea zilelor libere cu weekend-urile. Bugetarii…

- Regina-mama Elena a României se întoarce acasa. La 71 de ani de la plecarea în exil si la 37 de ani de la deces, mama regelui Mihai se va alatura suveranilor României moderne. Ea va fi înhumata, așa cum și-a dorit fiul sau, la Manastirea Curtea de Argeș. În anii…

- Principesa Margareta a fost invitata la Institutul Olandez de Relații Internaționale din Haga, unde a vorbit despre politicile Uniunii Europene, precum și despre dubla masura in cazul Romaniei dupa aderare. Custodele Coroanei a punctat progresele pe care le-a facut țara noastra, punctand insa ca Romania…