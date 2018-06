Stiri pe aceeasi tema

- In urma informațiilor aparute in mass media acum cateva zile privind preluarea fabricii de conserve de la Raureni, acționarii companiei, Dorina și Dan Mutu, asigura colaboratorii, clienți și furnizori, precum și finanțatorii, ca in acest moment nu exista un contract de vanzare a capacitaților de producție…

- Facebook a confirmat marti ca a incheiat parteneriate pentru transfer de date cu cel putin patru companii chineze, intre care Huawei, al treilea cel mai mare producator de smartphone-uri din lume, care a intrat in atentia agentiilor de informatii americane din motive de securitate, transmite Reuters.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, marti seara, dupa aproape douasprezece ore de negocieri cu liderii Federatiei Sanitas, ca s-a ajuns la concluzia ca legea salarizarii si regulamentul sporurilor au fost aplicate subiect de catre spitale si c-s decis modificarea legii salarizarii, fara insa…

- Parlamentul a decis astazi, 3 mai 2018, debirocratizarea procedurii de vanzare-cumparare a bunurilor imobile. Astfel, in procesul de autentificare a tranzacției la notar nu va mai fi necesara prezentarea certificatului fiscal privind prezența sau absența datoriilor la bugetul de stat

- Avicii a fost filmat, inainte sa moara, in timp ce se chinuia sa-și țina ochii deschiși. (CITEȘTE ȘI: AVICII ȘI-A PREVESTIT MOARTEA! DEZVALUIRI DIN DOCUMENTARUL FILMAT INAINTE DE A SE STINGE) Celebrul dj se afla pe patul de spital, iar scenele sunt de-a dreptul infioratoare. Filmarea a fost facuta in…

- Procedura de vanzare - cumparare a locuintelor ar putea fi simplificata. Cei care vor face astfel de tranzactii nu vor mai fi obligati sa prezinte documentul de la fisc, care arata lipsa sau existenta datoriilor.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca noul presedinte al ANAF, va avea tot sprijinul sau daca in urma unor evaluari va vrea sa faca schimbari. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca noul presedinte al ANAF, va avea tot sprijinul sau…

- Terenul fostei fabrici Helitube din Colentina, cumparat pentru a construi pe el un mall de 100 mil. euro, a fost scos la vanzare prin licitatie, dupa ce firma investitorului imobiliar care achizitionase lotul a intrat in faliment.