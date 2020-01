Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Alba-Iulia a fost salvata, in ultima clipa, de prinții ei. A fost gasita in coma, in casa unui barbat din Teiuș. Familia vorbește despre chinurile cumplite la care a fost supusa.

- Oana Roman anunța in urma cu aproximativ o luna ca se desparte de Marius Elisei, soțul sau cu care are o fetița, pe nume Izabela, insa intre timp cei doi au cazut la pace și au petrecut Sarbatorile impreuna. Oana Roman a susținut ca este vorba doar de o desparțire și nicidecum de divorț, iar acum a…

- Bucurie mare pentru fanii Mireasa pentru fiul meu, la inceput de an. Alexandra si Dragos, doi dintre cei mai apreciati fosti concurenti, au devenit parinti pentru a doua oara. Frumoasa veste a fost data de fani, pe un grup dedicat emisiunii.

- Unbebeluș de patru luni și jumatate a murit, dupa un control laspitalul din Focșani. Familia copilului susține ca ar fi primit undiagnostic greșit. Medicii au spus ca avea roșu in gat, dar dupace a murit s-a descoperit ca avea pneumonie.Tragedia a fost facuta cunoscuta publicului dupa o postare peFacebook…

- Grigore si Mariana de la Mireasa pentru fiul meu urmeaza sa devina parinti in scurt timp, iar asteptarea este una fara egal. Cei doi vor sa-si stranga copilul la piept cat mai repede, iar timpul parca se scurge mai greu ca niciodata.

- Mariana si Grigore, fostii concurenti de la Mireasa pentru fiul meu, innumara zilele pana cand isi vor strange copilul la piept. Timpul trece, iar emotiile sunt uriase de la un moment la altul.

