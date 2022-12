Stiri pe aceeasi tema

- Kely Nascimento a postat, duminica dimineata, in ziua de Craciun, o fotografie cu familia lui Pele adunata la Spitalul Albert Einstein, unde Regele fotbalului este internat pentru tratamentul cancerului de colon. "Aproape toti. Craciun fericit. Recunostinta, dragoste, unitate, familie. Esenta Craciunului.…

- Starea de sanatate a lui Pele (82 de ani) s-a inrautațit. Presa internaționala a anunțat ca fostul mare fotbalist nu mai raspunde la chimioterapie, iar brazilianul primește ingrijiri paliative, scrie Marca . Pele fusese internat in spital pentru reeavaluarea tratamentului pentru boala incurabila de…

- Pele a fost spitalizat din nou la Sao Paulo, iar medicii au spus ca situația acestuia este „ingrijoratoare”. Fostul fotbalist a aparut la spital insoțit de soție, in stare de confuzie, cu tumefacție generalizata și insuficiența cardiaca decompensata. Potrivit unor informații difuzate inițial de Espn…

- O bona din județul Suceava a furat peste 35.000 de euro de la familia care a angajat-o. Acum, femeia va trebui sa suporte consecințele și sa stea 3 in inchisoare. Insa, sentința data de Judecatoria din Suceava a fost atacata prin apel, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel Suceava, unde este așteptata…

- Moartea artistului Petrica Mițu Stoian a provocat o mare durere, dar și o mare lupta in sanul familiei sale. La un an de la moartea artistului are loc un scandal pe care nu și l-ar fi dorit. Moartea artistului a indoliat toata țara . Interpretul de muzica populara se internase intr-o clinica privata,…

- Serviciul de Protecție și Paza (SPP) este la ora actuala un butoi cu pulbere din cauza managentului dictatorial ieșit din comun al directorului Lucian Pahonțu. Nimeni nu se mai ințelege cu Pahonțu De vreo doua luni de zile, mai exact de cand in spațiul public au aparut o serie de convorbiri privind…

- Ancheta de malpraxis la Spitalul Județean Focșani. Trei medici sunt cercetați de procurori, dupa ce o tanara de 17 ani a murit in urma unor complicațiilor survenite dupa o naștere prin cezariana. Catalina Elena Maria era originara din comuna Buda, județul Buzau și se mutase recent in jud. Vrancea alaturi…

- Pele a implinit 82 de ani. Legenda fotbalului mondial le-a transmis un mesaj video suporterilor. „Prieteni din Brazilia si din lumea intreaga, sunt fericit, foarte fericit sa fiu aici cu voi si pentru ca Dumnezeu mi-a dat sanatate pentru a va putea multumi pentru tot ce am primit. Optzeci si doi de…