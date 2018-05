Stiri pe aceeasi tema

- Familia DJ-ului suedez Avicii, pe numele real Tim Bergling, a transmis un nou mesaj dupa moartea artistului, despre care a spus ca a fost un suflet fragil, ca nu a fost facut pentru „masinaria de business” in care s-a gasit si ca „nu a mai putut continua”, dorind „sa isi gaseasca pacea”. Variety.com…

- Au trecut deja cateva zile de la decesul lui Avicii, insa pana acum familia acestuia a ales sa pastreze tacerea. Deși cauza decesului este cunoscuta, familia lui Tim i-a rugat pe medici sa pastreze confidențielitatea rezultatelor celor doua autopsii. Membri familei au publicat insa un comunicat de presa…

- Familia tanarului de 28 de ani, Tim Bergling, a transmis un mesaj la trei zile dupa decesul DJ-ului in capitala Omanului, Muscat. In comunicatul de presa, familia multumeste fanilor artistului pentru toate comemorarile pe care acestia le-au organizat in intreaga lume in weekendul ce tocmai a trecut.…

- Tim Bergling si-a ales numele de scena Avicii ca referire la treapta cea mai de jos a infernului budist. Sub acest nume s-a facut cunoscut in intreaga lume dupa ce a cunoscut succesul ca DJ cand avea doar 20 de ani, releva un articol publicat online de ziarul spaniol ABC. La 20 aprilie, reprezentantul…

- DJ-ul si producatorul Tim Bergling, cunoscut sub numele Avicii, a murit vineri dupa-amiaza in Oman, a anuntat impresarul starului. DJ-ul avea 28 de ani. "Cu profund regret anuntam pierderea lui Tim Bergling, cunoscut sub numele de Avicii. A fost gasit mort in Muscat, Oman, vineri dupa-amiaza, 20 aprilie.…

- Avicii a fost in Romania, la festivalul Untold, in 2015. Avicii a murit, vineri, 20 aprilie , la 28 de ani. Publicul roman l-a admirat pe DJ-ul care, in 2015, a urcat pe scena de la Untold, festival care are loc in Cluj. Suedezul a strans 60.000 de spectatori. Vezi galeria foto + 5 + 5 In urma cu trei…

- Dj-ul și producatorul Tim Bergling, cunoscut sub numele Avicii, a murit vineri dupa amiaza in Oman, a anunțat impresarul starului. DJ-ul avea 28 de ani. “Cu profund regret anunțam pierderea lui Tim Bergling, cunoscut sub numele de Avicii. A fost gasit mort in Muscat, Oman vineri dupa-amiaza, 20 aprilie.…

- DJ-ul suedez Avicii, pe numele sau real Tim Bergling a murit in Oman la varsta de 28 de ani. “Cu profunda intristare anunțam pierderea lui Tim Bergling, cunoscut drept Avicii. El a fost gasit mort in Muscar, Oman, in acesta vineri dupa-amiza, aproape de orele pranzului. Familia este devastata și rugam…