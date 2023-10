Stiri pe aceeasi tema

- O vacanta binemeritata cu fetele mele, dupa o viata mereu pe fuga”. Oamenii proveneau din Targoviste si in cautarea unui trai mai bun, au ales sa plece la munca in Germania. Mircea a lucrat ca muncitor, iar sotia sa ca asistenta de vanzari. Dupa o perioada in care au muncit pe branci, cei patru se pregateau…

- In urma cu doua zile, patru romani au murit intr-un accident rutier in Italia. Mircea, Mihaela și fiicele lor sr aflau in autobuzul care a cazut de pe pod, langa Veneția. Acum au aparut primele imagini cu cele patru victime care și-au pierdut viața.

- Patru cetațeni romani se numara printre persoanele decedate in accidentul de autocar produs in Italia, langa Veneția, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Romaniei. Accidentul din seara de marți, 3 octombrie 2023, s-a soldat cu 21 de morți și 15 raniți. Cei patru romani care au murit erau…

- Patru romani se afla printre victimele tragicului accident de la Venetia. Confirmarea vine de la Ministerul nostru de Externe, dupa ce o echipa consulara mobila s-a deplasat de la Trieste la fata locului, in regim de urgenta, pentru a obtine mai multe informatii cu privire la

- O familie de romani cu doi copii, rezidenta in Germania, se afla printre victimele accidentului de autocar de langa Venetia, soldat cu 21 de morti si 15 raniti. Toate persoanele decedate au fost identificate, iar municipalitatea a decretat, ieri, trei zile de doliu. Desi cauzele nu au fost stabilite,…

- Cel puțin 21 de morți și circa 20 de raniți au fost inregistrați in urma unui accident rutier produs in Italia, in apropiere de Veneția. Accidentul a fost anunțat in seara de marți, 3 octombrie 2023. Un autocar avand la bord turiști straini a intrat intr-un parapet, apoi a cazut, de la circa zece metri,…

- Laurentiu Sirbu, directorul general administrativ al Universitatii Maritima Constanta s a stins din viata. Laurentiu Sirbu, directorul general administrativ al Universitatii Maritima Constanta s a stins din viata. Inmormantarea acestuia va avea loc maine, 2 octomvrie 2023, la ora 12.00, la Biserica…

- AREST prelungit pentru tanarul care a provocat accidentul mortal de langa Santimbru: Trei tineri și-au pierdut viața loviți de șoferul beat AREST prelungit pentru tanarul care a provocat accidentul mortal de langa Santimbru: Trei tineri și-au pierdut viața loviți de șoferul beat Eduard Norbert Palko,…