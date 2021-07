Stiri pe aceeasi tema

- Stau pietrele, sta betoniera, stau neclintiți merii fiindca nu bate vantul, iar soarele rasfața frunzișul printre care au prins, inca mici, rumeneala, fructele. Fara muncitori, fiindca nu se lucreaza in zilele insemnate roșu in calendar, Șantierul Bisericii inchinate Maicii Domnului sta parca in rugaciune.…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, anunța un proiect pilot prin care vor fi angajați in școli consilieri pentru a combate abandonul școlar și harțuirea printre elevi. „Analfabetismul e o problema cronica pe care nu o putem rezolva azi. Facem o harta cu școlile cu risc major de abandon școlar.…

- S-a umplut paharul! Consiliul Județean Argeș a facut plangere la DNA Pitești impotriva sicilienilor de la AMP Cantieri. Va reamintiți, desigur, e vorba de asocierea de firme care ar fi trebuit sa reabiliteze Galeria de Arta ”Rudolf Schweitzer-Cumpana” din Pitești. Fiindca au intarziat cu lucrarile,…

- Razvan Cherecheș, fost consilier al fostului ministru Voiculescu, s-a suparat fiindca și vaccinații, și nevaccinații au voie din 15 mai fara masca; dupa el, ar fi fost corect ca nevaccinații sa fie pedepsiți sa poarte masca in continuare, probabil pana cedeaza și accepta sa se vaccineze. Cherecheș nu…

- Judecatorii au decis, miercuri, ca Ioan Niculae poate fi eliberat condiționat. Soluția de astazi nu este definitiva, putand fi atacata la Tribunal.In cazul sau, fracția de pedeapsa impusa in cazul deținuților care au varsta de peste 60 de ani a fost executata inca din luna februarie, atunci cand a fost…

- Expertii in securitate cibernetica au descoperit o metoda de atac pe WhatApp, prin care device-ului victimei ii poate fi blocata accesarea propriul cont. Experții spun ca e un atac banal, dar unul in cadrul caruia se profita de doua probleme diferite din cadrul sistemului de autentificare folosit de…

- ​NASA a anunțat ca elicopterul Ingenuity a reușit sa se ridice de la sol pe suprafața lui Marte, urcând pâna la 3 metri înalțime și coborând apoi cu un metru/secunda. Este prima oara când se reușește un zbor cu un asemenea aparat pe o alta planeta, iar cei de la NASA spun…

- Alianța pentru Unirea Romanilor anunța ca va contesta la Curtea de Apel restricțiile impuse de Guvern pentru combaterii pandemiei: carantina, inchiderea școlilor, obligativitatea maștilor, limitarea programului magazinelor.