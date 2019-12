"Nimeni nu m-a crezut, dar eu vreau sa fac numai fapte bune. Este o surpriza pentru toata lumea, un mare artist roman ma va ajuta sa scot pe piața o super melodie. Eu am fost o buna perioada DJ și știu ce presupune muzica, așa ca am un background impresionant in acest domeniu. Lucrez deja in studio și pregatesc totul, ca sa iasa așa cum imi doresc. Banii pe care ii voi strange in urma lansarii melodiei mele ii voi dona copiilor cu dizabilitați, care chiar au nevoie de ei pentru a face tratamente", spunea Matteo Politi, pentru Spynews.

Iata prima piesa scoasa de Matteo Politi: