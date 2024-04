Nici nu știu daca e bine sa scriu despre acest eveniment. Nu știu la cine anume va ajunge ceea ce scriu. Pentru ca e vorba despre un joc video devenit clasic acum 20 de ani. Ceva uluitor, care a deschis calea pentru toate producțiile ulterioare bazate pe ideea de univers post-apocaliptic. Seria Fallout a devenit […] The post Fallout: in sfarșit, serialul promis de Amazon! appeared first on Puterea.ro .