- Speriați sa nu se infecteze cu Covid-19 din cauza banilor cash, tot mai mulți romani prefera sa plateasca cumparaturile cu cardul. Astfel, numarul tranzacțiilor a crescut cu 60% fața de acum doi ani. Restrictiile impuse in contextul pandemic au condus la cresterea gradului de utilizare a cardurilor…

- Primarul Timișoarei Dominic Fritz a reușit o prelungire a contractului de furnizare a gazului pentru Colterm. Contractul va putea fi prelungit ulterior cu plata in avans. Astfel, timișorenii conectați la Colterm vor avea apa calda și caldura și in perioada urmatoare, timp in care Colterm și Primaria…

- Romania nu este singura care a inregistrat un record de decese zilele acestea. Atat Bulgaria, cat și Ucraina, au fost daramate de un numar uriaș de decese COVID, relateaza Reuters . In fata cresterii numarului de infectari, Bulgaria a introdus obligativitatea certificatului sanitar pentru accesul in…

- Deficitul in comertul international cu carne si organe comestibile a trecut de 301,5 milioane de euro in primul semestru al acestui an, in scadere totuși fața de 2020, cand atingea 351,87 milioane de euro. Importurile au fost de peste trei ori mai mari raportat la exporturi, potrivit datelor Ministerului…

- Romania a inregistrat un deficit de 1,27 miliarde euro in comertul cu produse agroalimentare, in primul semestru din acest an, cu peste 31% mai mare, fața de perioada similara din 2020, potrivit datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Țara noastra exporta cereale și importa,…

- Pragul de 10 milioane de doze de vaccin administrate in Romania in cadrul campaniei naționale de imunizare impotriva COVID-19 a fost depașit joi, anunța reprezentanții RoVaccinare. Informația a fost facuta publica pe pagina de Facebook RoVaccinare . “Peste 10 Milioane de doze administrate in Romania!…

- Romania a importat, in primele sase luni din 2021, o cantitate de titei de 3,9 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 803.100 tep (25,9%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), scrie Agerpres . Productia…

- Dupa mulți ani in care a inregistrat pierderi din cauza crizei prin care a trecut piața europeana a oțelului, pe fondul crizei economice dar și din cauza dumpingului practicat de companiile din China, Combinatul Siderurgic „Liberty” din Galați, cel mai mare producator de oțel din Romania, a inregistrat…