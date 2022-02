Stiri pe aceeasi tema

- RoVaccinare ține „sa faca lumina“ in cazul unei postari de pe FB in care se arata ca apa cu lamaie protejeaza impotriva noului coronavirus. Postarea distribuit de peste o suta de mii de ori pe Facebook este „o bazaconie“, se menționeaza pe pagina oficiala RoVaccinare. Experții au declarat pentru AFP…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca nu exista niciun studiu care sa susțina eficiența medicamentului Arbidol, pe care tot mai mulți romani l-au cumparat pentru a se trata singuri impotriva COVID-19.„Asa cum nu este documentat faptul, de exemplu, ca Arbidolul ar avea vreun efect, nu exista…

- "DA, doamna Mihaela Anghel este bine, sanatoasa și are aceeași incredere in știința și medicina.In Romania, campania de vaccinarea a inceput in data de 27 decembrie 2020 in toate cele 10 spitale de boli infecțioase aflate in prima linie in lupta impotriva COVID-19," a transmis Ro Vaccinare. In anul…

- Coreea de Sud se pregateste sa testeze un sistem de recunoastere faciala pentru urmarirea persoanelor infectate cu coronavirus. Coreea de Sud va lansa in curand un proiect pilot prin care inteligenta artificiala, recunoasterea faciala si mii de camere de supraveghere CCTV vor fi folosite pentru urmarirea…

- Un studiu preliminar publicat de cercetatorii din Africa de Sud arata ca vaccinul Pfizer are o eficiența mai scazuta in blocarea variantei Omicron. Cercetatorii de la Institutul de Cercetare in Sanatate din Africa din Durban au publicat date suplimentare despre un mic studiu lansat la inceputul acestei…

- Departamentul de Comert a anuntat miercuri ca cheltuielile de consum, care reprezinta mai mult de doua treimi din activitatea economica a SUA, au crescut cu 1,3% luna trecuta, dupa ce au urcat cu 0,6% in septembrie. Cheltuielile au fost partial stimulate de preturile mai mari, cererea continuand sa…