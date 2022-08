Faimosul tren Orient Express a ajuns în România Faimosul tren Orient Express a ajuns in Romania, luni, 29 august 2022, urmand sa-și continue calatoria, marți dimineața, spre Bulgaria și Turcia. Luni dimineața, trenul s-a oprit in gara Brașov, venind de la Budapesta. De la Brașov, programul oficial al trenului mai menționa, in Romania, doua opriri. Acestea erau in gara Sinaia și in gara București Nord. Marți dimineața, trenul va pleca din București Nord spre Ruse (Bulgaria). Conform presei din Bulgaria, trenul va ajunge la Ruse la ora 13.05, dupa care va pleca spre Varna. Destinația finala a trenului este marele oraș Istanbul (Turcia). Orient… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

