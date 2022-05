Faimoasa mezzosoprană spaniolă Teresa Berganza a murit Legendara diva spaniola Teresa Berganza a murit, vineri, la Madrid, la varsta de 89 de ani. Adulata in timpul vietii, ea era considerata de melomani drept una dintre cele mai mari cantarete ale secolului XX. Lui Herbert von Karajan ii placea sa spuna despre ea ca „era cea mai mare Carmen a operei”, potrivit Le Figaro. „Vocea ei, eleganta ei, arta ei ne vor insoti pentru totdeauna”, a scris pe Twitter premierul spaniol Pedro Sanchez Tenorul Jose Carreras, pe Twitter, i-a spus „adio neuitatei mezzosprane spaniole”. Placido Domingo a publicat patru fotografii cu ea pe scena: „A fost o cantareata… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

