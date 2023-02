Facultatea de Automatică din Craiova oferă meditații on-line pentru bacalaureat și licență Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica, in parteneriat cu Departamentul de Matematici Aplicate din cadrul Universitații din Craiova ofera sprijin in pregatirea elevilor, organizand activitati didactice on-line de pregatire suplimentara la Matematica pentru pentru examenul de Bacaluareat si admitere la licenta. Lectiile de pregatire se vor desfasura in perioada 25 februarie – 15 iulie 2023, in fiecare saptamana, sambata, cu exceptia zilelor de concediu legal, in intervalul orar 09:00-12:00. Inscrierile se fac pe site-ul facultații. Programele de licența Programele de licența Pentru… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cum insuși Dan Petrescu, obișnuit sa caute noduri in papura, a recunoscut superioritatea Universitații, „echipa mai buna”, nu mai insist asupra acestui aspect. Craiova a invins pe merit, iar asta s-a datorat, parerea mea, mai ales curajului lui Eugen Neagoe, cu siguranța susținut in demersul sau de…

- Oficiul pentru Admitere (OAd) din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș anunța organizarea sesiunii de Preadmitere 2023 la programele de studii de masterat pentru urmatoarele facultați: Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației,…

- Primaria comunei Osica de Jos și Școala Gimnaziala Osica de Jos vor organiza la Caminul Cultural Osica de Jos expoziția de caricatura ”Portrete in arta” semnata de Gogu Neagoe. Lucrarile caricaturistului oltean pot fi admirate in perioada 16 ianuarie -16 februarie la Centrul Cultural Osica de Jos.Cetațeni…

- Icoana materiei. Avem tineri extraordinari, muncitori, talentați, modești, cu viziuni interesante, ce nu ezita sa iși puna in practica ideile și mai ales sa lase o amprenta pe unde trec. Cu ceva timp in urma am intalnit o tanara care m-a atras prin modestia ei și prin arta ei. Recunosc, cand arta este…

- Articolul Finalizarea implementarii proiectului „Creșterea capacitații de cercetare a Universitații din Craiova prin investiții in infrastructuri de tip Cloud și Big Data” Cod SMIS 124488 apare prima data in Curierul National .

- Universitatea din Craiova scoate din oferta educaționala trei programe de licența. Programele care vor ieși din oferta sunt de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor și erau in lichidare. Universitatea face insa demersuri pentru acreditarea unui nou program de licența la Facultatea de…

- In cursul zilei de marți, 20 decembrie, Metsola va avea o intalnire cu tinerii, in cadrul evenimentului "Impreuna suntem Europa" organizat de Biroul PE in Romania, in parteneriat cu Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, relateaza Agerpres. Potrivit institutiei de invatamant superior, in…

- Anul trecut discutam cu dr. Nicolae Lucanu, conf. univ. la Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei de la TUIASI, despre necesitatea absorbtiei de finantari internationale, iar astazi vedem ca echipa universitatii chiar se tine de promisiuni. TUIASI va forma o retea de…