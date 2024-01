Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu luna aprilie, facturile la incalzire ale romanilor ar putea suferi o dublare, in ciuda faptului ca prețul gazului european s-a injumatațit. Schimbarile au survenit ca urmare a unei legislații adoptate in 2022 pentru protejarea consumatorilor, care a suspendat prețurile din contracte și a…

- Prețul gazelor ar putea sa creasca destul de mult, iar facturile romanilor evident sa explodeze din nou, dupa perioada de plafonare, atrag atentia expertii in energie. „Așa cum am mai incercat sa transmit public, ne gasim in situația in care pana la 31 martie 2025, prețul este plafonat la o valoare…

- Unul dintre cei mai mari producatori de energie electrica din Romania a inceput sa trimita clienților notificari de modificari contractuale.Compania avanseaza acum un preț al energiei electrice, care include tariful de transport, pentru o perioada contractuala de 12 luni, de 0,28 lei/kWh, in loc de…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului a anuntat ca singirul proiect de lege care s-a aflat pe agenda Executivului de vineri se refera la reasezarea intregului ecosistem al asigurarilor obligatorii pentru vehiculele care circula pe drumurile publice, RCA-ul. El a anuntat ca, potrivit proiectului, vor intra…

- Ministrul Energiei: „Plafonarea prețului energiei va fi menținuta și in aceasta iarna” Ministrul Energiei: „Plafonarea prețului energiei va fi menținuta și in aceasta iarna” Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a declarat faptul ca schema de plafonare a prețului energiei va fi menținuta in aceasta…

- Bugetul pentru 2024 nu include nicio sursa de finanțare pentru schemele de sprijin pentru consumatorii de energie, a informat joi ACUE amintind ca restantele de plata sunt de peste 3 miliarde lei.

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a afirmat duminica, la Prima News, despre plafonarea pretului la alimente, ca acest proiect a fost extins cu inca trei luni dar a constatat ca nu functioneaza, relateaza News.ro.„In perioada in care am fost prim-ministru au fost cateva momente care au elevat, au sarit…

- CE vrea sa prelungeasca plafonarea pretului gazelor, pe fondul ingrijorarilor ca sabotajul conductei din Marea Baltica si conflictul din Orientul Mijlociu ar putea aduce creșteri de preț la iarna.