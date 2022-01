Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare suma pentru consumul de gaze și curent o are Teatrul Național din Iași. Peste 70.000 de euro, dublu fața de aceeași perioada a anului trecut.La Complexul Muzeal „Moldova”, din care face parte Palatul Culturii, nota de plata la curent pe decembrie 2021 este tripla fata de media lunara a…

- Cea mai mare suma pentru consumul de gaze și curent o are Teatrul Național din Iași. Peste 70.000 de euro, dublu fața de aceeași perioada a anului trecut.La Complexul Muzeal „Moldova”, din care face parte Palatul Culturii, nota de plata la curent pe decembrie 2021 este tripla fata de media lunara a…

- Lovituri naucitoare sosite la plic, la institutiile de cultura ale Iasului. Facturile doar la electricitate, insumate, la principalele institutii de cultura din Iasi, pe o singura luna, sunt aproape duble fata de bugetul total anual de venituri si cheltuieli, adica salarii, utilitati, reparatii etc.,…

- Facturile imense la gaze și energie electrica nu mai sunt doar o problema a consumatorilor casnici. Din pacate, tot mai multe instituții ale statului se plang de facturi tot mai mari in ultima vreme. Una dintre aceste instituții este și celebrul Teatru Național din București, care reclama sume extrem…

- Facturile la gaze și energie electrica au crescut substanțial in ultimele luni, existand acuzații ca unele facturi au fost eronate sau umflate. Romanii au fost indrumați de Ministerul Energiei sa nu plateasca facturile eronate, chiar daca asta le poate aduce suspendarea serviciilor. Dar cum realizezi…

- In 2021 au fost 40.335 de utilizatori care au accesat documentele disponibile online, fata de 20.027 in 2020 si doar 6.044 in 2019. Biblioteca Centrala Universitara „Mihai Eminescu" din Iasi (BCU) a anuntat dublarea activitatii digitale in 2021 fata de anul 2020. In mod concret, in 2021 au fost 40.335…

- Teatrul Maghiar de Stat din Cluj va primi o factura record la gaza care amenința funcționarea instituției. Vorbim de peste 200 de mii de lei factura la gaz pe luna ianuarie, de șapte ori mai mare decat cea din decembrie. Directorul instituției de cultura, regizorul Tompa Gabor, spune ca suma reprezinta…

- La Opera Naționala din Iași va avea loc diseara spectacolul de balet “Lacul lebedelor”, de Piotr Ilici Ceaikovski. Reprezentația este parte a unui proiect de colaborare intre instituția ieșeana de cultura și Teatrul Național de Opera și Balet din Chișinau, a declarat managerul interimar Daniel Șandru.…