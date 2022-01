Te confrunți cu un flux numerar incetinit sau chiar blocat din cauza termenelor de plata ale facturilor? Ei bine, afla ca cea mai buna soluție pentru tine o reprezinta serviciile de factoring, care te vor ajuta sa transformi in cel mai scurt timp posibil facturile neincasate in numerar, astfel incat sa eviți blocajul financiar și sa te bucuri de continuitatea afacerii tale. Ce este factoring-ul? In ultima perioada, cand dificultațile economice apasa tot mai greu, obținerea unui credit bancar se afla in topul preferințelor micilor antreprenori atunci cand vine vorba despre accesarea de fonduri,…