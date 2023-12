Stiri pe aceeasi tema

- MANDRU CA SUNT VASLUIAN… Cine crede ca in judetul Vaslui nu se intampla nimic bun se inseala. Cea mai buna dovada, in acest sens, o reprezinta isprava tinerilor pesedisti vasluieni. Acestia s-au intors de la Gala TSD cu premiul pentru cea mai implicata organizatie in Educatie. Potrivit declaratiei presedintelui…

- UPDATE 22.30: Emil Huzum, de 54 de ani, fostul primar al comunei Ștefan cel Mare, este victima accidentului care a avut loc in aceasta seara, pe strada Traian din municipiul Vaslui. Conform unor surse, acesta a suferit un AVC in timp ce se afla la volan. A ajuns la Spitalul Județean Vaslui pentru ingrijiri…

- ULTIMA ORA… Accidentul rutier avut loc la mica distanța de intrarea in municipiul Vaslui, in apropiere de restaurantul La Livada. Din primele informații a reieșit ca un trailer a acroșar un autoturism. In urma accidentului au rezultat trei victime. Toate persoanele nu au suferit rani care sa le puna…

- SALVATORI… Bun venit in familia salvatorilor vasluieni! Incepand de astazi, 29 noiembrie, pompierilor militari vasluieni li s-au alaturat doisprezece noi salvatori, absolvenți ai Școlii de Pompieri și Protecție Civila „Pavel Zaganescu” Boldești, promoția 2023, subofițeri care astazi au pașit cu incredere…

- O femeie din Georgia, SUA, a platit din greșeala mai mult de 7.000 de dolari pentru un sendviș care in mod normal costa mai puțin de 8 dolari. Vera Conner a declarat pentru NBC News ca și-a comandat, ca de obicei, de la Subway, un sendviș italian cu salam, pepperoni și șunca, pe 23 octombrie. […] Articolul…

- INVITATIE LA VITEZA… Muzeul „Vasile Parvan” Barlad organizeaza vizionarea unui nou film documentar din cadrul proiectului KineDok powered by One World Romania, editia a 9-a. Duminica, 26 noiembrie, sunteti asteptati sa vizionati, in cadrul programului european, productia ceha/slovaca „Cu toata viteza” /…

- FINALIȘTI… In etapa a doua a Campionatul Național de rugby 7s, RC Barlad s-a clasat pe locul doi in turneul Promovare, dupa ce a pierdut finala cu CSM Galați, scor 7-24. Barladenii sunt pe locul doi și in clasamentul general, cu 16 puncte, la 4 puncte de galațeni. Etapa a II-a a Campionatului Național…

- PROBLEME… De cativa ani, in judetul Vaslui, a devenit o obisnuinta ca angajatii din Jandarmerie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta sau Penitenciar sa-si gaseasca si alte locuri de munca in timpul lor liber, mai mult sau mai putin compatibile cu statutul pe care il au. Unii s-au facut taximetristi,…