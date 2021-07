Facilități pentru românii care se vaccinează împotriva Covid: tichete de masă, de vacanță și loterii - Noua strategie a Guvernului Stimulentele pentru vaccinare care sunt luate in calcul in prezent ar urma sa fie diferențiate: tichete de masa pentru pensionari, tichete de vacanța pentru familiile care au copii și loterii pentru persoanele majore.De aceste facilitați vor beneficia doar persoanele care au o schema de vaccinare completa. De asemenea, noua strategie a Guvernului ii vizeaza și pe medici. Cei care nu vor sa se vaccineze ar putea fi obligați sa se testeze periodic, pe cheltuiala proprie. O decizie finala in acest sens nu a fost luata deocamdata.Premierul Florin Cițu a declarat ca va face toate eforturile pentru… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

