- Cu toate acestea, un tribunal din Londra le-a dat avocatilor reclamantilor pana la sase luni pentru a ”o noua incercare” de stabilire a oricaror presupuse pierderi ale utilizatorilor. Meta Platforms, compania-mama a Facebook, se confrunta cu un proces colectiv intentat in numele a aproximativ 45 de…

- Anunțurile care le promit romanilor locuri de munca in Marea Britanie "fara acte" trebuie privite cu mare atenție, acest lucru fiind ilegal. Cei care sunt pacaliți cu astfel de locuri de munca pot ajunge la inchisoare, iar banii caștigați din munca ilegala confiscați de autoritați,, potrivit stiridiaspora.ro…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmeaza sa efectueze miercuri prima vizita in Regatul Unit de la invazia Ucrainei de catre Rusia, in urma cu aproape un an, relateaza The Associated Press. Volodimir Zelenski urmeaza sa fie primit de catre premierul briitanic Rishji Sunak si sa sustina un discurs…

- Revolut va oferi recompense clienților care investesc in criptomonede. Noul instrument se numește Staking și e disponibil pentru utilizatorii din Regatul Unit și Spațiul Economic European (SEE), inclusiv Romania. Revolut a fost evaluata la aproximativ 33 de miliarde de dolari in ultima runda de finanțare…

- Regatul Unit spera ca tancurile Challenger 2 pe care le-a promis Ucrainei in scopul contracararii invaziei ruse vor ajunge in aceasta tara la sfarsitul lui martie, a anuntat joi guvernul britanic, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Microsoft a oferit companiei Sony un contract pe 10 ani pentru ca fiecare noua lansare „Call of Duty” sa fie disponibila pe PlayStation in aceeași zi in care ajunge pe Xbox, potrivit unui articol de opinie publicat luni in Wall Street Journal de catre un executiv Microsoft, noteaza Reuters. Jim Ryan,…

- Guvernul britanic analizeaza posibilitatea ca armata sa ajute la functionarea serviciilor publice in cazul in care lucratorii din institutii esentiale, precum Serviciul National de Sanatate (NHS), ar intra in greva, a anuntat duminica presedintele Partidului Conservator, Nadhim Zahawi, informeaza Reuters.…